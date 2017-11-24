Внешэкономбанк, ежемесячно рассчитывающий индекс ВВП России, отмечает снижение индекса по итогам уже второго месяца подряд. Так, если в сентябре показатель со снятой сезонностью уменьшился на 0,1%, то в октябре спад усилился до 0,3%. К соответствующему периоду прошлого года рост ВВП в октябре замедлился до 1% с 1,9% в сентябре текущего года, указано в сообщении ВЭБа.

Негативную динамику, очищенную от сезонной и календарной компоненты, продемонстрировали обрабатывающие производства (минус 0,7%), производство электроэнергии, газа и воды (минус 1,5%), розничная торговля (минус 0,9%), производство продукции сельского хозяйства (минус 2%) и строительство (минус 0,6%). Положительное влияние на ВВП оказали добыча полезных ископаемых (плюс 0,1%), транспорт (плюс 1,2%) и чистые налоги (плюс 0,1%). Объем платных услуг с исключением сезонного и календарного факторов остался на уровне сентября текущего года.

В целом за январь — октябрь рост экономики составил 1,6%.

«В октябре стали более заметными негативные тенденции, сформировавшиеся в третьем квартале», — указывает главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач.

В числе прочего он констатировал продолжение ослабления инвестиционного спроса. «Всплеск инвестиций во втором квартале, который в основном отражал инвестиции госсектора и топливного комплекса, оказался временным. Инвестиции после сокращения в третьем квартале продолжили снижаться и в октябре. Косвенно об этом можно судить по данным производства продукции машиностроения, а также строительства», — отметил Клепач.

По его словам, в октябре также наблюдалась «некоторая коррекция в росте потребительских расходов, которые показывали уверенный восстановительный рост на протяжении практически всех прошедших месяцев текущего года». «Потребление в этом году поддерживается возросшей потребительской уверенностью: снижением сбережений и увеличением спроса на потребительский кредит. При этом доходы населения остаются единственным макропоказателем, который так и не отреагировал на восстановление экономической активности в 2017 году», — признает экономист, добавляя, что «наблюдаемый рост доходов в третьем квартале не стал устойчивым и практически полностью был компенсирован спадом в октябре».

«В целом если в августе и сентябре экономическая динамика в значимой степени поддерживалась рекордно высоким урожаем, то после того как завершилась активная фаза уборки, негативные тенденции стали выглядеть более явно», — заключает Клепач.

«В четвертом квартале годовой рост, скорее всего, также составит около 1%, снизившись с 1,8% в третьем квартале. В оставшиеся месяцы года мы ожидаем сохранения слабого инвестиционного спроса. Это связано с дальнейшим снижением государственных инвестиций при необходимости наращивания социальных расходов, а также с сохранением жестких кредитных условий. Относительно теплая погода в ноябре будет сдерживать промышленное производство. В то же время мы ожидаем возобновления роста потребительских расходов. В целом за 2017 год темп роста ВВП оценивается в диапазоне 1,5—1,7%», — говорит представитель ВЭБа.



В сообщении также указывается, что ВЭБ скорректировал на 0,1 процентного пункта свою оценку прироста физического объема ВВП в III квартале 2017 года относительно соответствующего периода 2016 года с учетом данных Росстата, чья предварительная оценка оказалась ниже (1,8% против изначальных 1,9% у ВЭБа).