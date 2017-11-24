Россия и ОПЕК договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефти до конца 2018 года, узнало агентство Bloomberg. Собеседники агентства уточнили, что некоторые ключевые детали соглашения все еще обсуждаются.

Соглашение между ОПЕК и странами — экспортерами нефти, не входящими в картель, может быть достигнуто уже 30 ноября. В этот день представители стран-экспортеров встретятся в Вене. Сейчас срок действия соглашения о сокращении нефтедобычи ограничен мартом 2018 года. Источники Bloomberg сообщили о договоренности Москвы и Эр-Рияда (Саудовская Аравия — ключевой участник ОПЕК) пролонгировать соглашение до конца 2018 года.

По информации собеседников агентства, Россия хочет включить в соглашение новые формулировки, которые увязали бы объем сокращения добычи с состоянием мирового рынка нефти. ОПЕК и страны вне этой организации обсуждают несколько вариантов, которые могли бы удовлетворить требованиям России. Среди них увязка сокращений либо с балансом спроса и предложения, либо с уровнем коммерческих запасов нефти в развитых странах.

В октябре президент Владимир Путин допустил, что соглашение может быть продлено минимум до конца 2018 года.

Соглашение о сокращении добычи (известно также как сделка ОПЕК+) впервые было достигнуто в сентябре 2016 года и вступило в силу 1 января 2017 года. Его условия предполагали суммарное сокращение нефтедобычи на 1,8 млн баррелей в сутки. В мае 2017 года оно было продлено до конца марта 2018 года. В середине ноября на совещании у главы Минэнерго России Александра Новака представители всех нефтяных компаний России согласились с продлением соглашения ОПЕК+.