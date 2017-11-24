Страховые компании при урегулировании убытков по ОСАГО не имеют права требовать от потерпевшего предоставления справки о ДТП по авариям, которые произошли начиная с 20 октября 2017 года. Об этом говорится в официальном разъяснении Банка России.

​РСА просит помощи у ГИБДД из-за ситуации со справками о ДТП Российский союз автостраховщиков (РСА) просит помощи у руководства ГИБДД России в связи с ситуацией, сложившейся вокруг оформления ДТП. В соответствии с приказом МВД, вступившим в силу месяц назад, инспекторы больше не выдают справки водителям — участникам аварий. Однако документ этот необходим по правилам ОСАГО, закрепленным положением Банка России, пишет «Коммерсант».



Как уточняется, 20 октября вступил в силу административный регламент МВД, который не предусматривает выдачу сотрудниками полиции справки о дорожно-транспортном происшествии его участникам.

В то же время действующие правила ОСАГО устанавливают, что потерпевший должен представить страховщику извещение о ДТП, которое на месте аварии заполняют ее участники, а также копию протокола и постановление об административном правонарушении, если оформление аварии осуществлялось при участии сотрудников полиции, а составление таких документов предусмотрено законодательством.



Для установления страховщиком объективной картины ДТП, определения размера причиненного ущерба и принятия решения о страховой выплате информация о водителях и транспортных средствах, участвовавших в ДТП, их видимых повреждениях, страховых полисах ОСАГО водителей — участников аварии должна быть зафиксирована в представляемых страховщику документах.