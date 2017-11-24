В Федеральную налоговую службу за период с 1 июля 2017 года, когда начала действовать реформа, касающаяся контрольно-кассовой техники, поступили данные о пробитых розничными магазинами чеках на 13 трлн рублей. Об этом сообщил начальник управления оперативного контроля ФНС Андрей Бударин.

Российские предприниматели с 1 июля переходят на онлайн-кассы​ Российские предприниматели, применяющие контрольно-кассовую технику (ККТ), с 1 июля 2017 года переходят на онлайн-кассы.



«Сейчас зарегистрировано 1 миллион 478 тысяч касс в новом порядке, 96% из них передают данные онлайн, 4% автономны. В день приходит более 100 миллионов чеков, общая выручка, которая накопилась с начала реформы, — 13 триллионов рублей. В месяц фиксируется выручка в размере уже более 2 триллионов рублей», — рассказал он.

Представитель ФНС также поставил под сомнение данные Росстата по сектору розничной торговли.



«То есть все, что мы знали от Росстата на тему объема розничной торговли, корректируется процентов на 50 в лучшую сторону. Наблюдаемый объем розничной торговли, по данными отчетности Росстата, составлял чуть более 1 триллиона рублей в месяц. И с учетом того, что мы видим на сегодняшний день, в наблюдаемой зоне находится около 1,5 триллиона рублей в месяц. Это только юридические лица и организации розничной торговли», — подытожил Бударин.

