Банк России открыл в Твери Центр обработки отчетности банков и некредитных финансовых организаций (НФО), сообщает пресс-служба регулятора.



«На протяжении долгого времени в Банке России существовала децентрализованная модель сбора и обработки отчетности. В разных регионах могли использоваться разные форматы ее сбора, использовались устаревшие технологии, — отметила на церемонии открытия первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева. — Все это вело к росту издержек, связанных с процессом подготовки, сдачи и обработки отчетности, у наших поднадзорных и у самих территориальных учреждений Банка России. Благодаря переходу к системе централизованного сбора документов эти издержки можно будет снизить».



Благодаря внедрению современных информационных технологий новое подразделение позволит сделать взаимодействие регулятора и участников рынка более удобным и универсальным, а также снизит нагрузку на поднадзорные организации. Банки и НФО смогут получать более оперативные и качественные разъяснения по вопросам, связанным с порядком составления и представления отчетности в Банк России, то есть этот процесс станет проще и понятнее. Немаловажно, что централизация обработки отчетности не потребует от финансовых организаций никаких затрат на новое оборудование или переподготовку кадров.

Банку России Центр обработки отчетности необходим прежде всего для улучшения качества и эффективности надзорной работы, контроля за соблюдением требований к порядку составления и представления отчетности. Тверской центр будет обрабатывать огромные массивы данных: сейчас регулятор получает отчетность от более чем 550 банков и свыше 12 тыс. НФО. Постепенно в новое подразделение будут передаваться функции по обработке отчетности из более чем 80 территориальных учреждений Банка России — от Калининграда до Дальнего Востока.