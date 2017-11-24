У Райффайзенбанка наблюдаются сложности с доступом к интернет-банку и мобильному приложению.
«Приносим свои извинения за эти неудобства. Уже чиним», — говорится в сообщении кредитной организации, размещенном в официальном микроблоге в Twitter.
В пресс-службе финучреждения так прокомментировали порталу Банки.ру ситуацию: «На данный момент, действительно, наблюдаются сложности с доступом к мобильному и интернет-банку. Мы устраним их в ближайшее время».
‼️📢Наблюдаются сложности с доступом к интернет-банку и мобильному приложению. Приносим свои извинения за эти неудобства. Уже чиним 🛠
— Райффайзенбанк (@Raiffeisen_Ru) 24 ноября 2017 г.
В сентябре Райффайзенбанк также сообщал о проблемах с доступом к сайту кредитной организации и к интернет-банку.
Райффайзенбанк в своем микроблоге в Twitter сообщил о проблемах с доступом на сайт кредитной организации и в интернет-банк.
АО «Райффайзенбанк» — дочерняя структура крупного австрийского банковского холдинга «Райффайзен Банк Интернациональ АГ». Райффайзенбанк является развитой универсальной кредитной организацией, предлагающей широкий спектр услуг корпоративным и частным клиентам. Крайне активен на валютном и межбанковском рынках. Банк занимает сильные позиции как в розничном, так и в корпоративном кредитовании (в том числе субъектов малого и среднего бизнеса). После присоединения в 2007 году розничного ИМПЭКСБанка Райффайзенбанк стабильно занимает позиции в топ-15 российских банков по размеру активов, и в топ-10 по объему частных вкладов и кредитов физическим лицам.
На текущий момент единственным акционером банка выступает «Райффайзен Банк Интернациональ АГ» с долей в 100%.
По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 840,51 млрд рублей (14-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 135,65 млрд, кредитный портфель — 521,74 млрд, обязательства перед населением — 361,23 млрд.