У Райффайзенбанка наблюдаются сложности с доступом к интернет-банку и мобильному приложению.

«Приносим свои извинения за эти неудобства. Уже чиним», — говорится в сообщении кредитной организации, размещенном в официальном микроблоге в Twitter.

В пресс-службе финучреждения так прокомментировали порталу Банки.ру ситуацию: «На данный момент, действительно, наблюдаются сложности с доступом к мобильному и интернет-банку. Мы устраним их в ближайшее время».

‼️📢Наблюдаются сложности с доступом к интернет-банку и мобильному приложению. Приносим свои извинения за эти неудобства. Уже чиним 🛠

— Райффайзенбанк (@Raiffeisen_Ru) 24 ноября 2017 г.



В сентябре Райффайзенбанк также сообщал о проблемах с доступом к сайту кредитной организации и к интернет-банку.

Райффайзенбанк‏ сообщил о проблемах с доступом на сайт и в интернет-банк Райффайзенбанк в своем микроблоге в Twitter сообщил о проблемах с доступом на сайт кредитной организации и в интернет-банк.