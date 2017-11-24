Заместитель президента — председателя правления ВТБ Ольга Дергунова купила 10 287 «народных» облигаций ВТБ на сумму 10,287 млн рублей, следует из материалов банка, размещенных на сайте Лондонской биржи.

Ее супруг Игорь Дергунов также стал владельцем облигаций банка, потратив на это 400 тыс. рублей. Ранее Лондонская биржа сообщала, что бонды ВТБ покупали зампредправления ВТБ Анатолий Печатников и член правления ВТБ Владимир Верхошинский. В общей сложности топ-менеджеры банка и их родственники вложили в этот выпуск облигаций более 26 млн рублей.

Банк ВТБ размещал свои долговые бумаги 22 ноября, объем выпуска составил 15 млрд рублей сроком на один год. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей. Купонная ставка составляет 8% годовых с ежеквартальной выплатой. По данным кредитной организации, совокупный спрос со стороны инвесторов существенно превысил объявленный объем выпуска облигаций. В отличие от «народных» облигаций Минфина бонды ВТБ можно продать или купить на вторичных торгах на Московской бирже по рыночной цене. В пятницу на 17:00 мск бонды ВТБ торговались на 0,69% выше номинала, а их доходность составляла 7,47% годовых.

Напомним, что аналогичные бумаги объемом 40 млрд рублей в октябре размещал Сбербанк. Банк предложил инвесторам облигации со сроком обращения три года и два месяца и ставкой купона 8%. В начале ноября о начале приема заявок на покупку «народных» облигаций сообщил РСХБ. Его размещение в объеме до 20 млрд рублей запланировано на 5 декабря, диапазон ставки купона — 7,9—8,1% годовых.