Цены на акции компании «Яндекс» на торгах Московской биржи в пятницу выросли на 3,25%, достигнув исторического максимума.

К 17:00 они торговались на уровне 2 051,5 рубля, капитализация эмитента превысила 586 млрд рублей. Максимальная цена сделки на торгах составила 2 079,5 рубля за акцию.



Котировки «Яндекса» начали расти после того, как Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку по объединению сервисов Uber и «Яндекс.Такси». Компаниям запрещено устанавливать запрет для водителей и пассажиров на работу с другими агрегаторами такси.

Напомним, что ранее стало известно о том, что в первой половине 2019 года объединенная компания Uber и «Яндекс.Такси» может провести IPO в США. По планам компании, в новую структуру также перейдет сервис по доставке еды UberEATS. Консолидированная стоимость компании, контроль (59,3%) в которой получит российский интернет-холдинг, оценена в 3,725 млрд долларов.