Агентство ипотечного жилищного кредитования выявило случаи регистрации «двойников» своего сайта. «Помимо попытки представиться АИЖК, на этих ресурсах мошенники нередко предлагают кредитные продукты и консультации от имени компании», — предупреждает агентство и напоминает адрес своего официального сайта: дом.рф.

Любые сайты, скопированные с сайта АИЖК, являются незаконными, подчеркивают в агентстве. По его данным, одной из таких выявленных незаконных веб-страниц стал сайт aizhk.org (как показал тестовый переход на сайт, доступ к нему уже заблокирован. — Прим. Банки.ру). «АИЖК не имеет к нему отношения и не давало согласия владельцам сайта на использование фирменного наименования, товарного знака, контента, программной части и дизайна. Обращаем внимание, что такие сайты могут создаваться с противоправными намерениями», — говорится в релизе.

В АИЖК намерены добиваться привлечения лиц, которые вводят в заблуждение граждан, к административной и уголовной ответственности. Агентство готово обратиться в суд с требованием о блокировке сайта (при необходимости также с требованием о возмещении убытков, взыскании компенсации) и в Роскомнадзор с заявлением о принятии мер по ограничению доступа к информационному ресурсу, незаконно использующему интеллектуальную собственность АИЖК.

Агентство также обращает внимание на то, что не имеет филиалов, представительств, офисов и дочерних компаний в регионах страны. Партнеры, через которых полностью подконтрольное государству АИЖК реализует государственную жилищную политику, являются независимыми компаниями и подчиняются своим органам управления.

АИЖК призывает граждан, партнеров и иных контрагентов взаимодействовать с агентством только через официальные каналы: сайт дом.рф, контакты, указанные на сайте, аккаунты в социальных сетях.



Единый институт развития в жилищной сфере также включает ИА «Фабрика ИЦБ» (mbsfactory.ahml.ru), Управляющую компанию АИЖК (uk-ahml.ru), арендные проекты АИЖК (аренда.дом.рф) и ипотечных агентов. Кроме того, зарегистрирован Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства с адресом сайта: фонд214.рф.