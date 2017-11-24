Президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф видит большие перспективы для развития бизнеса в Турции.

«Мы видим хорошие перспективы развития турецкой экономики и высоко оцениваем перспективы развития нашего бизнеса на рынке Турции. Мы продолжим расширять трансграничные продукты, связывающие наши страны», — сказал Греф во время встречи с вице-премьером Турции Мехметом Шимшеком и президентом DenizBank Хаканом Атешем.

Со своей стороны Мехмет Шимшек в своем обращении к российско-турецкому деловому сообществу призвал к более активному экономическому сотрудничеству и рассказал о перспективах для российского бизнеса в Турции.

«Турция и Россия — сильные страны-партнеры. У нас крепкие торговые связи с Россией, и двусторонние инвестиции увеличиваются. Мы работаем вместе над достижением стабильности и благополучия в регионе, что является долгосрочными целями и приоритетами Турции», — отметил он.

Сбербанк активно работает в Турции с 2012 года, с момента приобретения DenizBank, ставшего крупнейшим дочерним банком группы. За пять лет Сбербанк и DenizBank инвестировали в экономику Турции 6,8 млрд долларов и реализовали около 60 крупных проектов, включая строительство трех аэропортов, нескольких больниц и заводов, моста через Босфор. Через DenizBank общий приток рублевых средств в Россию составляет 850 млн долларов ежегодно.