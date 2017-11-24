Россия поддерживает продление сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти после марта 2018-го, заявил министр энергетики Александр Новак.



«Мы видим, что с рынка ушло примерно 50% излишков запасов нефти, мы видим, что цена сбалансировалась и вышла на достаточно приемлемый уровень в районе 60 и выше долларов за баррель марки Brent, инвестиции начали уже в 2017 году расти, а до этого они в 2015—2016 годах падали. Тем не менее мы не достигли еще до конца цели по балансировке рынка, и сегодня практически все выступают за то, что необходимо продлить сделку дополнительно для того, чтобы достичь окончательных целей. В принципе, Россия тоже поддерживает такие предложения, рассматриваются разные варианты», — приводится ответ министра телеканалу РБК на сайте ведомства.

Новак добавил, что детали пролонгации сделки стороны рассмотрят 30 ноября в Вене, где встретятся представители стран, входящих и не входящих в ОПЕК.