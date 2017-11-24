Депозиты москвичей выросли за девять месяцев текущего года на 4,3%, сейчас на долю жителей столицы приходится 35,2% от их объема по стране. Об этом сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития Москвы.



«По итогам девяти месяцев текущего года рублевые и валютные депозиты москвичей выросли по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 4,3%, составив в общей сложности 8,76 трлн рублей. Сейчас на долю жителей Москвы приходится 35,2% — более трети всех депозитов в стране», — говорится в сообщении.

Объемы кредитования выросли на 11,4% по сравнению с прошлым годом. Однако закредитованность населения (отношение задолженности по кредитам к объему депозитов) составляет 15,2% при среднем российском уровне в 46,8%, добавили в департаменте.

«Самый низкий для России уровень закредитованности в Москве и рост интереса москвичей к депозитным банковским инструментам — следствие высокого уровня оплаты труда и выгодных ставок по депозитам, превышающих инфляцию», — цитирует пресс-служба министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития столицы Владимира Ефимова.