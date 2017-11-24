Чистая прибыль Связь-Банка и его дочерних организаций за период с января по сентябрь 2017 года составила 84 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.



При этом чистый процентный доход вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 7,5 млрд рублей.

К концу III квартала активы-нетто равны 230,4 млрд рублей.

Кредитный портфель физических лиц увеличился на 4% за девять месяцев, до 87,1 млрд рублей. Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, на 1 октября 2017 года равен 96,8 млрд рублей.

Общий объем средств, привлеченных от физлиц, вырос на 10,9 млрд рублей по сравнению с 1 января 2017 года и составил 66 млрд рублей. Остатки средств юрлиц равны 102,9 млрд рублей.