Торги на российском фондовом рынке в пятницу завершились в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.



Так, индекс ММВБ вырос на 0,59% и составил 2 161,17 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,64% до 1 166,09 пункта.

Бумаги Сбербанка подорожали на 1,08%, «Газпрома» — на 1,5%, «АЛРОСы» — на 0,73%, Московской биржи — на 1,59%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,44%.

«Российский фондовый рынок в пятницу подрос. Индекс ММВБ подобрался к верхней границе краткосрочного диапазона 2 130—2 160 пунктов. Если на будущей неделе внешняя конъюнктура существенно не изменится, рублевый индикатор сможет дотянуться до 2 170 пунктов. Расти заметно выше уже неэффективно, поскольку на отечественных площадках есть признаки перекупленности», — констатирует старший аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова.