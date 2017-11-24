Следственной частью Следственного управления МВД по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении организаторов и участников преступного сообщества. Фигурантам предъявлены обвинения по пяти статьям Уголовного кодекса РФ: об организации преступного сообщества и участии в нем (статья 210), о незаконной банковской деятельности (статья 172), о мошенничестве (статья 159), о присвоении и растрате (статья 160), а также о легализации (отмывании) имущества, добытого преступным путем (статья 174.1). Сообщение об этом опубликовано на сайте МВД.

В ходе следствия установлено, что участники сообщества, не имея соответствующей регистрации и лицензии, открывали и вели банковские счета юридических лиц, осуществляли инкассацию денежных средств, прием и выдачу наличных, а также кассовое обслуживание физических и юридических лиц. Для совершения незаконных банковских операций они использовали расчетные счета более чем 30 фирм и четырех индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, сотрудниками полиции установлено, что обвиняемые похищали денежные средства населения, неправомерно принимая платежи за коммунальные услуги. Впоследствии данные денежные средства не передавались в пользу ресурсоснабжающих компаний, товариществ собственников жилья и управляющих компаний, а присваивались обвиняемыми. Всего по уголовному делу потерпевшими признаны 450 граждан и организаций.

Деятельность преступного сообщества не ограничивалась территорией Республики Коми, а охватывала также Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

В ходе расследования, которое длилось 30 месяцев, было проведено 80 экспертиз и документальных исследований. На имущество обвиняемых наложено более 30 арестов. Установлено, что доход от незаконной деятельности сообщества составил порядка 600 млн рублей.



В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. На скамью подсудимых отправились 13 обвиняемых, еще трое участников сообщества находятся в международном розыске.

