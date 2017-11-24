Рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Связь-Банка на уровне «ВВ-/В» и отозвало их по просьбе эмитента. Прогноз на момент отзыва был «негативным».

Как поясняется в релизе S&P, подтверждение рейтингов отражает мнение агентства о том, что в последние несколько месяцев характеристики кредитоспособности Связь-Банка стали стабилизироваться после ухудшения, наблюдавшегося с конца 2015 года.

Способность банка сохранять рыночные позиции и деловые взаимоотношения с клиентами позволила остановить отток клиентов и начать развивать новый бизнес во второй половине 2017 года, отмечают в агентстве. Кроме того, банку удалось снизить долю проблемных кредитов приблизительно до 11,5% (с пиковых 14% в конце 2016 года) и обеспечить достаточный уровень резервирования. Агентство принимает во внимание инициативы Связь-Банка по улучшению практики управления рисками и процедур андеррайтинга, однако отмечает, что результаты станут видны лишь по мере исполнения обязательств по вновь выданным кредитам.

Агентство оценивает способность банка генерировать прибыль как ограниченную, но ожидает стабилизации его доходов в ближайшие два года благодаря постепенному улучшению качества активов и росту нового бизнеса.

Подтверждение рейтингов также отражает оценку агентством банка как дочерней структуры с высокой стратегической значимостью для материнской организации — Внешэкономбанка.

В рамках своего базового сценария S&P полагает, что материнская организация способна и готова предоставлять Связь-Банку поддержку в случае необходимости. В связи с этим агентство включает в рейтинг банка три дополнительные ступени относительно оценки характеристик его собственной кредитоспособности «b-».

«В то же время мы не можем исключать вероятности продажи банка или сокращения поддержки со стороны группы», — отмечают в агентстве, поясняя, что это может негативно отразиться на оценке собственной кредитоспособности банка. По этой причине прогноз по его рейтингам на момент их отзыва был «негативный».

Связь-Банк ПАО «АКБ «Связь-Банк» — крупный банк, 99,77% которого контролирует Внешэкономбанк (ВЭБ). Основными направлениями деятельности Связь-Банка являются обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, в том числе Почты России и других государственных организаций, розничное кредитование, операции на рынке ценных бумаг. Ресурсная база сформирована средствами юрлиц, вкладами населения, межбанковскими ресурсами и собственным капиталом. Банк при этом широко использует фондирование от своего акционера. Стоит отметить, что ВЭБ неоднократно заявлял о намерении продать подконтрольные ему Связь-Банк и «Глобэкс» рыночному инвестору, объединив их перед продажей, однако на текущий момент эти планы так и не были реализованы.

По данным Банки.ру, на 1 октября 2017 года нетто-активы банка — 259,56 млрд рублей (34-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 40,44 млрд, кредитный портфель — 157,20 млрд, обязательства перед населением — 64,34 млрд.