Доллар и евро завершили основную валютную сессию разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара на 19:01 мск просел на 7 копеек и составил 58,375 рубля. Курс евро повысился на 44 копейки, остановившись на отметке 69,68 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 58,62 рубля, минимальный — 58,335. Всего за торговый день совершена 19 571 сделка на 2 млрд 326 млн 920 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 69,72 рубля, минимальный — 69,1625. Всего за торговый день совершено 5 149 сделок на 388 млн 450 тыс. евро.