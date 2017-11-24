Министерство промышленности и торговли опубликовало законопроект о продлении программ льготного автокредитования.

«Субсидии предоставляются в целях возмещения выпадающих доходов, возникших вследствие предоставления скидок при выдаче физическим лицам (заемщикам) кредитов на приобретение автомобилей в 2015—2017 годах, и в целях реализации в 2018 году 55 тыс. автомобилей в рамках кредитных договоров, предусматривающих возмещение затрат на уплату первоначального взноса в размере 10% стоимости приобретаемого автомобиля, заключенных с 1 января 2018 года заемщиками, являющимися гражданами РФ», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.



Скидка предоставляется в рамках реализации социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Предельная стоимость автомобиля будет увеличена до 1,5 млн рублей (сейчас 1,45 млн). Скидка на кредитную ставку в программе 2018 года не предусмотрена. Максимальная ставка кредитного договора определена на уровне 17%.