Агентство по страхованию вкладов добивается привлечения 12 лиц, контролировавших Трастовый Республиканский Банк, к субсидиарной ответственности по его обязательствам. Соответствующее заявление с общей суммой требований 288,064 млн рублей 24 ноября направлено в Арбитражный суд Москвы, сообщается на сайте агентства.

Напомним, Трастовый Республиканский Банк лишился лицензии 11 сентября 2014-го и был признан банкротом 24 ноября того же года. Функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ.

По информации на сайте агентства, ответчиками по иску выступают бывшие топ-менеджеры и собственники банка: и. о. предправления Оксана Марунова, член правления Наталья Голованова, участники банка Максим Мамаев, Михаил Поляков, Мария Григорьева, Валентин Дроботенко, Владислав Мазуров, Юлия Жаркова, Алексей Малюшкин, Сергей Есин (возглавлял совет директоров банка), Александр Старцев и Татьяна Важнёва (в сообщении АСВ ее фамилия значится как «Вежнева». — Прим. Банки.ру).

Как поясняется, в результате проверки обстоятельств банкротства банка конкурсный управляющий установил, что в период с 1 июля по 11 сентября 2014 года контролирующие лица совершили действия по выдаче/одобрению кредитов техническим юридическим лицам, приобретению векселей технических юрлиц, а также по замещению ликвидных активов (прав требования к рыночным заемщикам) на права требования к техническому юрлицу. Указанные обстоятельства в соответствии со статьей 14 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» являются основанием для привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности.



Размер ответственности рассчитан исходя из суммы неудовлетворенных требований кредиторов, уточняют в АСВ.