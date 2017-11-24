Банк России ищет новых сотрудников: информация о девяти имеющихся вакансиях в департаменте денежно-кредитной политики выложена на сайте регулятора в пятницу, 24 ноября.

В основном департаменту нужны экономисты. В частности, одна из вакансий департамента ДКП — главный экономист. В его обязанности будут входить анализ и краткосрочный прогноз макроэкономических показателей, в том числе показателей рынка труда; изучение структурных факторов предложения рабочей силы; оценка естественного уровня безработицы; анализ дифференциации доходов населения; анализ и краткосрочный прогноз показателей реального сектора экономики; анализ настроений экономических агентов по данным опросов; анализ ситуации на отдельных товарных рынках.

В числе формальных требований к кандидатам — высшее экономическое образование (магистр экономики; предпочтительные вузы — МГУ, ВШЭ, РГЭУ им. Плеханова), три — пять лет опыта работы по специальности, знание основных положений экономической теории, количественных методов в экономических исследованиях, отечественной статистики, современного международного опыта проведения анализа и прогнозирования экономической активности.

Также ЦБ ищет в департамент ДКП главного экономиста-аналитика для анализа и прогнозирования динамики денежно-кредитных показателей, анализа финансового состояния предприятий в российской экономике в целом и по видам деятельности, исследования и моделирования взаимосвязей между финансовыми показателями предприятий и ключевыми макроэкономическими параметрами: процентными ставками, обменным курсом, затратами и ценами, производством, нефинансовыми и финансовыми инвестициями.

К главному экономисту-аналитику предъявляются похожие требования относительно образования, опыта работы и теоретических знаний.

Еще один новый сотрудник, чья должность будет называться «экономист» / «ведущий экономист», должен будет заниматься анализом и прогнозированием ликвидности банковского сектора, разработкой инструментов денежно-кредитной политики Банка России, мониторингом и анализом краткосрочных тенденций в банковском секторе, анализом эффективности инструментов денежно-кредитной политики ЦБ.

Требуется также экономист по направлению «стратегия денежно-кредитной политики» с широким кругом обязанностей (участие в подготовке основных документов Банка России по ДКП в части стратегических вопросов, участие в разработке рекомендаций к решениям ЦБ по ключевой ставке и специализированным инструментам рефинансирования, анализ вопросов взаимодействия и взаимного влияния ДКП и других видов макроэкономической политики, в том числе выработка позиции Центробанка по произошедшим и планируемым изменениям в других направлениях макроэкономической политики, и т. п.) и требуемых теоретических знаний, а также с самым длинным списком необходимых личностных характеристик, включающим способность к творчеству и умение работать «на потребителя».

Кроме того, нужны экономист управления развития инструментов денежно-кредитной политики и анализа трансмиссии на финрынках для мониторинга, анализа и прогнозирования показателей российского денежного и валютного рынка, рынка акций и облигаций, глобального валютного рынка, fixed-income и equity, товарных рынков (по нефти, газу, металлам и т. д.), основных мировых макроэкономических показателей, платежного баланса РФ, ведущий/главный экономист управления развития инструментов денежно-кредитной политики и анализа трансмиссии на финрынках, в чьи обязанности будут входить в том числе создание и поддержка хранилища данных с различными показателями российских и зарубежных финансовых рынков и автоматизация процессов их обработки для аналитических отчетов, экономист первой категории (для мониторинга макроэкономических, финансовых показателей, показателей производственной и инвестиционной деятельности, различных индикаторов; участия в экономических исследованиях по широкому кругу тем; оформления результатов анализа в графическом и текстовом представлении; подготовки презентаций для руководства к принятию решения по ключевой ставке; создания и ведения аналитических баз данных), экономист/консультант для анализа и краткосрочного прогнозирования показателей реального сектора экономики, а также макроэкономического моделирования.

Помимо этого, регулятору нужен специалист по информационной политике в области ДКП. Ему придется в числе прочего участвовать в подготовке основных документов Банка России по ДКП, подготовке выступлений руководства ЦБ, разработке образовательных материалов и материалов по повышению финансовой грамотности, а также отвечать на запросы СМИ.

Всем кандидатам для отправки заявок на рассмотрение придется пройти тестирование (ссылка на тест дается в конце описания каждой вакансии в разделе «Карьера в Банке России» на сайте регулятора).



Напомним, в начале ноября стало известно, что ЦБ ищет экономиста в службу текущего банковского надзора. Эта вакансия все еще есть на сайте.