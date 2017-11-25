Боливия примет участие во встрече министров энергетики государств соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+, которая состоится 30 ноября в Вене, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министра энергетики страны Луиса Альберто Санчеса. Об этом министр сообщил в кулуарах Форума стран — экспортеров газа (ФСЭГ) в Боливии.



Боливия в настоящее время не участвует в сделке ОПЕК+. Министр нефтяной и горнорудной промышленности Венесуэлы Эулохио дель Пино 22 ноября сообщил, что Боливия и Тринидад и Тобаго приглашены принять участие во встрече в Вене.

Санчес еще не сформировал мнение по поводу вопроса о сокращении добычи нефти, передает агентство. Боливия хочет ознакомиться со стратегиями стран ОПЕК и стран, не входящих в картель, относительно цен на нефть.

«Цены на газ индексируются согласно ценам на нефть, так что чем выше цена на нефть, тем выше доходы для Боливии. Мы хотим, чтобы цены росли», — цитирует агентство министра во время пресс-конференции форума.