Состояние основателя и главы онлайн-ретейлера Amazon миллиардера Джеффа Безоса достигло суммы в 100 млрд долларов в день скидок, сообщает Bloomberg.



По данным агентства, стоимость акций компании Безоса увеличилась на 2% благодаря оптимизму инвесторов из-за масштабной распродажи. При этом сами показатели продаж в «черную пятницу» в онлайн-магазине оказались на 18,4% выше, чем в прошлом году, отмечает Bloomberg.

Ранее состояние Безоса оценивалось в 93,1 млрд долларов, он неоднократно занимал первую строчку рейтинга богатейших людей мира по версии журнала Forbes.

Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ретейлеров. Помимо США компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.