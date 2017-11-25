Страховая компания «Росгосстрах» полностью обновила состав своего совета директоров и увеличила его на одного человека, сообщил РБК источник на страховом рынке.

«Вхождение Михаила Задорнова в совет директоров РГС связано с контролем «ФК Открытие» над РГС, — сказала вице-президент, начальник управления коммуникаций ВТБ 24 Анна Кантер. — Главная цель — поменять бизнес-модель РГС, обеспечив прибыльность страховой компании».

До этого в совет директоров компании входили бывший генеральный директор страховщика Дмитрий Маркаров, советник ректора школы управления «Сколково» Гор Нехапетян, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Алексей Саватюгин, глава представительства Svarog Capital Advisors Limited в России Олег Царьков, первый заместитель исполнительного директора негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние» Максим Элик, бывший президент «Росгосстраха» Данил Хачатуров, экс-руководитель упраздненной Федеральной службы страхового надзора Илья Ломакин-Румянцев, вице-президент «Росгосстраха» Игорь Мировский и Юрий Шилков. Санируемый ЦБ банк «ФК Открытие» в конце августа официально оформил контроль над «Росгосстрахом», получив более 51% акций страховщика.

«Росгосстрах» является активом «ФК Открытие», о санации которого в конце августа сообщил Центробанк. Под оздоровление регулятора попали также и некоторые активы банка, в том числе страховая компания (согласно данным кредитной организации, в прямом и косвенном распоряжении банка находятся 96,66% уставного капитала страховщика).

4 сентября генеральным директором «Росгосстраха» был назначен главный управляющий директор компании Николаус Фрай.

​Николаус Фрай назначен ​главным управляющим директором ​«Росгосстраха»​ Николаус Фрай назначен главным управляющим директором страховой компании «Росгосстрах», сообщили в пресс-службе страховщика.