Рост уровня бедности становится главным вызовом для России, заявил председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР), глава Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин.



Он отметил, что уровень жизни в стране падает третий год. «Конечно, это порождает дополнительную бедность, бедность растет у нас в стране сейчас. Это вызывает рост неравенства», — заявил Кудрин в субботу в рамках Общероссийского гражданского форума, проводимого КГИ.

У кого-то, пояснил он, благосостояние сейчас все же растет, в частности, последние полгода зарплаты увеличиваются на промышленных предприятиях, однако есть и отдельные группы населения, и целые регионы, где уровень благосостояния падает.

«Я бы хотел на первое место поставить вызов уровня жизни, роста бедности. По показателям даже на благоприятный период, до кризиса, мы имели чрезмерно высокий уровень бедности. В стране с таким уровнем ВВП и ВВП на душу населения иметь такой уровень бедности — позор. Поэтому в тех предложениях, которые мы готовим, минимум за пять — шесть лет его нужно сократить на четверть или на треть», — заявил глава КГИ.

Вторым вызовом, «который в полный рост уже встал перед нами», Кудрин назвал технологическое отставание страны.