Компании Mars, Hewlett-Packard и Deutsche Bank отказываются от рекламы на YouTube после того, как выяснилось, что их рекламные материалы демонстрировались в детских роликах с ненадлежащими комментариями, пишет газета Financial Times. В самой компании заявили, что жестко реагируют на сомнительные видео.



Ранее телерадиокомпания BBC и газета Times опубликовали расследования о некорректной системе модерации комментариев. По их данным, сбой касался системы жалобы на неподобающий контент, из-за чего администраторы не получали текст и ссылку, на которую жаловались пользователи. В результате непристойные комментарии могли находиться под детскими видео продолжительное время. По данным СМИ, на видеохостинге может быть зарегистрировано до 100 тыс. аккаунтов, с которых непристойные комментарии публиковались к детским видеороликам.

Многие компании заявили, что «шокированы» расследованием. От рекламы в YouTube и Google (владеет YouTube) отказались производители продуктов питания Mars и Mondelez, немецкий финансовый конгломерат Deutsche Bank, производитель спортивной одежды Adidas и известный производитель компьютеров Hewlett-Packard.

Сам видеохостинг заявил, что отключил функцию комментария к тем роликам, которые привлекли внимание нарушителей.

«У нас есть четкая позиция в отношении видео, которые сексуально эксплуатируют детей, и мы жестко ее применяем, когда получаем предупреждения о таком контенте», — цитирует газета представителя YouTube. По его словам, компания ужесточает отношение даже к тем роликам и комментариям, которые не нарушают закон, но «вызывают беспокойство».

В марте компании Marks & Spencer, McDonald's, HSBC, Lloyds, BBC и Guardian убрали рекламу с YouTube в связи с тем, что их рекламные объявления демонстрировались в экстремистских роликах.