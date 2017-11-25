Бывший министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что не планирует участвовать в выборах президента РФ.

«Нет, я сейчас в другой роли. Я готовлю предложения, которые передаю президенту… Сам не планирую», — сказал Кудрин журналистам.

Президентские выборы должны состояться 18 марта 2018 года.

О своем намерении принять участие в выборах заявили глава КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, телеведущая Ксения Собчак и другие.



При этом пока остается неизвестно, будет ли участвовать в выборах действующий глава государства Владимир Путин.