Бывший министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что не планирует участвовать в выборах президента РФ.
«Нет, я сейчас в другой роли. Я готовлю предложения, которые передаю президенту… Сам не планирую», — сказал Кудрин журналистам.
Президентские выборы должны состояться 18 марта 2018 года.
О своем намерении принять участие в выборах заявили глава КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, телеведущая Ксения Собчак и другие.
При этом пока остается неизвестно, будет ли участвовать в выборах действующий глава государства Владимир Путин.