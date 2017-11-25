На протяжении более 50 лет министр нефти Саудовской Аравии мог оказывать влияние на котировки, произнеся всего пару тщательно подобранных слов о том, какое решение может принять ОПЕК на своем следующем заседании, в результате чего инсайдеры получали прибыль.



Теперь все иначе. Хотя заседания ОПЕК продолжают влиять на цены, решающую роль сегодня играет вовсе не Саудовская Аравия, а не входящая в эту группу Россия, точнее, Владимир Путин, пишет Bloomberg Businessweek.

С тех пор как год назад Россия договорилась с Организацией стран — экспортеров нефти ограничить добычу, Путин стал самым влиятельным членом группы. Как сказал один высокопоставленный чиновник ОПЕК, попросивший сохранить его имя в тайне, российский лидер теперь «играет первую скрипку».

Растущее влияние Кремля в картеле является отражением внешней политики, направленной на создание противовеса США на мировой арене посредством большого арсенала экономических, дипломатических, военных и разведывательных мер. По всей видимости, эта стратегия, которая подкрепляется обширными запасами природных ресурсов, находящимися в распоряжении России, действительно работает.

«Путин стал царем мировой энергетики», — сказала бывший аналитик Центрального разведывательного управления, которая руководит отделом глобальной товарной стратегии RBC Capital Markets LLC в Нью-Йорке, Хелима Крофт.

Сила позиции Путина окажется в центре внимания 30 ноября, когда 14 стран — членов ОПЕК, в том числе Иран, Ирак, Нигерия и Венесуэла, примут в Вене формально независимых производителей, таких как Россия и Мексика, чтобы обсудить вопрос о продлении соглашения о сокращении добычи, срок действия которого истекает в марте. На кону стоит экономическое и политическое положение всех заинтересованных стран, включая бывшие советские республики Казахстан и Азербайджан, которых Путин вовлек в эту сделку. В целом на всех участников этого соглашения приходится 60% добываемой в мире нефти.



Путин спровоцировал кратковременный скачок цен накануне первого визита саудовского монарха в Россию, который состоялся в октябре. Тогда Путин заявил, что сделка может быть продлена как минимум до конца следующего года, добавив при этом, что он пока не принял окончательное решение по этому вопросу. Это заявление Путина, даже со сделанной им оговоркой, заставило ОПЕК и производителей вне ОПЕК пойти на новый раунд дипломатических переговоров в попытке достичь соглашения.