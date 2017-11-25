Глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин считает возможным появление в ближайшие 10—15 лет технологий, которые позволят существенно продлевать жизнь человека. Об этом он сообщил, выступая на Общероссийском гражданском форуме.



«10—15 лет потребуется, чтобы медицина решила одну из основных проблем. Благодаря достижениям медицины, в том числе в части производства органов, у нас появятся почти бессмертные люди», — сказал глава ЦСР.

Наряду с развитием отдельных технологий технологическое отставание является одним из основных вызовов, стоящих перед экономикой России. Мир вошел в новую технологическую революцию. «Появились новые, разрушительные или, наоборот, прорывные технологии, которые внедряются в банках, в торговле, в быту, в информационном обмене, которые в ближайшие лет десять преобразуют мир», — сказал он.

«Мы имеем катастрофический уровень смертности в трудоспособном возрасте», — отметил глава ЦСР. Без улучшения здоровья и активного долголетия не будет высокой производительности труда в стране. Ранее Кудрин предлагал увеличить финансирование здравоохранения на 0,7% ВВП за шесть лет, начиная с 2018 года: указанные меры позволят увеличить среднюю продолжительность жизни с 71,4 до 76 лет.

По данным Росстата, показатель смертности населения в трудоспособном возрасте на 100 тыс. снизился с 575,7 в 2012 году до 546,7 в 2015-м, за шесть месяцев 2016 года — до 525,2 случая на 100 тыс. населения. Перед Минздравом и другими ведомствами стоит задача довести этот показатель до 380 на 100 тыс. населения к 2025 году.