Рост ВВП России по итогам 2017 года будет находиться в диапазоне от 1,5% до 1,8% и не превысит этих значений, полагает бывший министр финансов РФ, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.



«Мой прогноз на этот год — это от 1,5% до 1,8% (рост ВВП), больше не получится», — сообщил в субботу Кудрин.

Глава ЦСР также отметил, что достижение дефицита федерального бюджета ниже ожидаемых Минфином 2% представляется ему возможным. «Цена на нефть выше, это идет в уменьшение дефицита», — добавил он.

Кроме того, Кудрин сообщил, что на недавней встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал ему о своих предложениях по бюджетной и налоговой политике.

«Я докладывал ему (Путину) основные положения представленных нами предложений в стратегии развития страны, прежде всего по бюджетной, налоговой политике, и о необходимости увеличивать расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру страны. Я показал влияние этих расходов на экономический рост, почему они помогут этому росту», — сказал Кудрин.

По словам Кудрина, президент тут же дал поручение правительству изучить эти предложения и оперативно ему доложить.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития не планирует пересматривать свой прогноз по экономическому росту в 2,1% по итогам 2017 года. Однако, согласно статистике Росстата, за три квартала года рост ВВП составил 1,8%.