Украина намерена в 2018 году выйти на долговые рынки с евробондами на сумму 2 млрд долларов. Об этом в интервью Reuters сказал министр финансов Украины Александр Данилюк.

«Мы не будем спешить на рынок, но у нас есть хорошая история, чтобы рассказать инвесторам», — сказал он и добавил, что заимствования пойдут на выплаты по долгам, а деньги МВФ будут направлены на наращивание валютных резервов Украины.

По его словам, Киев стремится показать инвесторам, что уже не является коррумпированной бывшей советской республикой, которая оказалась на грани банкротства в 2015 году. Однако Данилюк признал, что стране до пор не удается заработать на приватизации.

«Украина постоянно терпит неудачу в процессе приватизации, и это вызывает беспокойство», — сказал он.

Кроме того, министр надеется в начале 2018 года получить следующий транш от МВФ. Из-за промедления с реформами Киеву не удалось договориться с ключевым кредитором о получении транша до конца года, на что рассчитывало правительство. Данилюк сказал, что, несмотря на это, будет прилагать усилия для проведения реформ.

«На данный момент у нас, действительно, есть некоторые проблемы. Они будут решены», — отметил он.

«Что касается денег, я думаю, это будет в начале следующего года», — добавил глава Минфина.

По данным Национального банка, размер следующего транша может составить около 2 млрд долларов.