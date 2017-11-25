Банк Литвы запускает услугу мгновенных платежей, которые будут доступны в режиме 24/7, включая выходные и праздничные дни. Об этом сообщает собкор Банки.ру в Брюсселе со ссылкой на официальное заявление регулятора.

CENTROlink — платежная система, управляемая Банком Литвы, с 21 ноября будет доступна в восьми странах: Литве, Латвии, Эстонии, Германии, Италии, Испании, Нидерландах и Австрии. В будущем услуга мгновенного платежа будет доступна через SEPA в остальных европейских странах. Средства будут зачислены мгновенно.

«Мгновенные платежи не только позволят оплачивать так же быстро, как и использование наличных денег, но и повысят конкуренцию на рынке платежей с точки зрения качества и цены услуг», — сказал представитель Банка Литвы Мариус Юргилас.

В настоящее время платежными услугами CENTROlink пользуются банки Citadele, Medicinos bankas, Siauliu Bankas и различные кредитные союзы. Участники небанковского сектора — Contis Group, Elektroniniu mokejimu agentura, Paysera, Perlo paslaugos, Revolut и другие могут также получить к ним доступ через инфраструктуру Банка Литвы.