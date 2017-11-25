Российское правительство одобрило законопроекты о налоге на добавленный доход (НДД) в нефтяной отрасли.

Как сообщается в перечне решений Кабмина, целью законопроектов является введение налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья посредством дополнения части второй Налогового кодекса главой 254 «Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья», учитывающей ряд особенностей расчета, исчисления и уплаты налога в отношении добычи углеводородного сырья, в отличие от налога на добычу полезных ископаемых и налога на прибыль организаций, а также установление фискальных условий добычи углеводородного сырья с учетом экономики разработки месторождений углеводородного сырья.



«Одобрить проекты федеральных законов «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации (в части введения налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья)», «О внесении изменений в статьи З1 и 35 закона РФ «О таможенном тарифе» и внести их в Госдуму в установленном порядке», — отмечается в документе.

