Правительство РФ одобрило законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс.

Цели законопроекта — приведение отдельных положений Бюджетного кодекса в соответствие с другими законодательными актами РФ и международными договорами, создание правовых условий для формирования и исполнения бюджетов всех уровней.



Правительство приняло решение одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», дополнительно проработав до 30 ноября его положения, в том числе в части, касающейся:



оценки налоговых и неналоговых расходов;

установления предельного срока распределения зарезервированных субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов страны, связанных с исполнением публичных нормативных обязательств;

распределения между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов РФ сумм денежных взысканий (штрафов) за нарушения законодательства России о безопасности дорожного движения, зафиксированные гражданами, зарегистрированными в федеральной государственной информационной системе с применением технических средств, имеющих функции видеозаписи и специализированное программное обеспечение;

перераспределения после 1 февраля текущего года по решениям правительства субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, по проектам, отобранным до 31 декабря 2016 года;

оплаты услуг, оказываемых клиринговыми организациями, биржами и центральными контрагентами Федеральному казначейству и финансовым органам субъектов Российской Федерации в целях осуществления операций по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета и на едином счете по учету средств бюджета субъекта России.

Доработанный проект федерального закона будет внесен в Госдуму в установленном порядке.