Правительство РФ одобрило законопроекты о повышении эффективности механизма санации банков.

Цель законопроектов — повышение эффективности действующего механизма финансового оздоровления кредитных организаций, которым предусматривается использование средств Банка России для финансирования предупреждения банкротства банков.

Предлагается, в частности, установить возможность не прекращать право банков предоставлять соответствующие банковские услуги в случае реализации Банком России в отношении них мер, направленных на повышение их финансовой устойчивости. Предлагается также в этом случае не ограничивать банки в возможности выдавать банковские гарантии для обеспечения обязанности по уплате налогов и других платежей, регулируемых Налоговым кодексом. Внесение в законодательство предлагаемых изменений будет способствовать сохранению ликвидности кредитных организаций и стабильности банковской системы в целом.

Законопроекты рассмотрены и одобрены 20 ноября 2017 года на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.

«Одобрить проекты федеральных законов «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «О внесении изменений в статью 15.39 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», «О внесении изменений в статью 741 Налогового кодекса Российской Федерации» и внести их в Госдуму в установленном порядке», — говорится в перечне решений, опубликованном на сайте Кабмина.