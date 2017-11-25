Банк Англии заплатил почти 3 тыс. фунтов стерлингов за добавление фильтра в мобильное приложение Snapchat в рамках своей кампании по повышению осведомленности о новой купюре в 10 фунтов, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Регулятор официально ответил на запрос СМИ, что он потратил 2 819,28 фунта (без НДС) на фильтр, который был смоделирован самим Банком Англии. На его дизайн не было затрачено никаких средств.

При этом отмечается, что регулятор не фиксировал никаких показателей эффективности использования фильтра для обоснованности расходов на этот вид рекламы. Единственные данные, предоставленные регулятором, показывают, что фильтр использовался 1 415 раз, а количество показов превысило 100 тыс. раз.

«Геофильтр Snapchat был одним из используемых инструментов в рамках кампании ЦБ Англии по повышению осведомленности общественности о новой банкноте в 10 фунтов стерлингов», — прокомментировал регулятор.

Фильтр, который позволяет пользователям Snapchat накладывать на свои видеосообщения изображения новой купюры, был доступен в семи городах по всей стране и продвигался управляющим Банка Англии Марком Карни.



В июле Банк Англии представил новую купюру номиналом в 10 фунтов с портретом писательницы Джейн Остин — в честь 200-летия со дня ее смерти.