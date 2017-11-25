Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что проблему занятости в небольших городах и на селе нужно решать развитием агломерации. Такое заявление столичный мэр сделал на Общероссийском гражданском форуме (ОГФ).



«В сельской местности проживают «лишние» 15 миллионов человек. Людям там нечего делать, нет высокопроизводительного качественного труда, сплошные чиновники. То же самое с небольшими городами. Мы начинаем спасать маленькие города и деревни, а нужно развивать агломерации, во всем мире продолжается урбанизация», — сказал Собянин.

По словам столичного мэра, в Московской агломерации на сегодняшний день уже 30—35 млн человек, включая близлежащие области, куда москвичи ездят на лето, а местные жители — работать в Москву. «Это ядро страны, исконное ядро, причем без нефти и газа», — заметил он.

Собянин заявил, что Москва — это «не черная дыра», которая высасывает таланты со всей страны, а драйвер экономики». «Развитие агломераций приводит к развитию конкуренции и укреплению обороноспособности страны, а Россия всегда находилась под ударом, и сегодня под ударом, пусть и не в военном смысле», — добавил он.