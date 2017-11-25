Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках дискуссии с бывшим министром финансов РФ Алексеем Кудриным предложил ему взять действующего главу Минфина страны Антона Силуанова «на перевоспитание» в контексте распределения федеральных средств регионам. Об этом он заявил в ходе V Общероссийского гражданского форума.

Сейчас, по словам Кудрина, объем собранного в стране налога на прибыль (около 100 млрд рублей) был распределен на выполнение указов президента и другие программы в регионах. Такой консенсус, считает экс-министр, «никогда не будет всем казаться справедливым» и создает ситуацию, когда «по сути (деньги) потеряли крупные регионы».

«Если вы Силуанова на перевоспитание к себе возьмете, я буду очень рад», — ответил Собянин на реплику Кудрина.

Кудрин предложение мэра комментировать не стал.