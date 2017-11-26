Американцы поставили рекорд по объему покупок, сделанных в Сети, в День благодарения и «черную пятницу»: они приобрели товаров и услуг на 7,9 млрд долларов. Этот показатель на 17,9% больше, чем объем продаж в Сети в эти же дни в 2016 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные исследовательской компании Adobe Digital Insights, которая отслеживает информацию о продажах в 100 крупнейших онлайн-магазинах США.

Телеканал CNN также приводит заявление представителей корпорации Amazon — крупнейшей в мире компании, продающей товары и услуги через Интернет. По их словам, заказы были «на рекордном уровне»: так, за первые пять часов «черной пятницы» куплено было более 200 тыс. игрушек.

В США в «черную пятницу» скидки в магазинах могут достигать 90%. Некоторые товары не доступны для приобретения в Интернете. Чтобы успеть купить их первыми по самым низким ценам, многие американцы занимают очереди за много часов до открытия магазинов.