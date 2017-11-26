Сегодня в России взят курс на уменьшение военных расходов, заявил в ходе V Общероссийского гражданского форума экс-глава Минфина РФ, председатель совета ЦСР Алексей Кудрин. По его словам, об этом говорит трехлетний бюджет.



«Если вы посмотрите трехлетний бюджет, то военные расходы существенно сокращаются. В течение трех лет они сократятся больше, чем на 1% ВВП, это очень существенное сокращение. Тем самым взят курс на уменьшение военных расходов», — сказал Кудрин в субботу, отвечая на вопросы журналистов.

Осенью 2011 года Дмитрий Медведев, тогда президент России, снял Кудрина с постов вице-премьера и министра финансов из-за разногласий по ряду вопросов, прежде всего из-за того что Кудрин выступал против наращивания военных расходов.

На просьбу прокомментировать призыв президента Владимира Путина к предприятиям быть готовыми встать на военные рельсы Кудрин сказал, что рассматривает это как обычное заявление.

«То заявление, которое сделал Путин, я воспринимаю как обычное, поскольку мобилизационные планы для всех предприятий существовали всегда. И больше того, периодически для многих предприятий проходят соответствующие плановые тренировки, но зачастую это не афишируют. Это обычная практика для предприятий, все предприятия знают свои мобилизационные планы», — пояснил экс-министр.



«Сегодня это объявили. Время такое, что, действительно за этим хочется увидеть что-то большее. Но для меня это не составляет какой-то новой информации по сравнению с тем, что я всегда знал, что существует в отношении мобилизационных планов», — добавил он.