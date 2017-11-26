Глава Центра стратегического развития (ЦСР) Алексей Кудрин выступает за проведение экспериментов по предоставлению субъектам разного объема прав. По мнению Кудрина, это уменьшит разницу в уровне жизни в российских регионах.



«Мы вообще живем как бы в разных странах по качеству жизни, по возможностям, по уровню жизни. Как создать немножко больше дифференциации и свободы? Мы предлагаем новый подход с ЦСР: это развитие экспериментов. Давайте начнем. Ближайшие 20 лет — это период экспериментов. Давайте разным группам регионов предоставим немножко разные права, посмотрим, что из этого получится», — сказал Кудрин в ходе Общероссийского гражданского форума.

Глава ЦСР пояснил, что такой подход может осуществляться в разных областях.

«Пусть это будет где-то в образовании, где-то — в транспорте, где-то — в градостроительных условиях, в каких-то жилищных», — сказал Кудрин. Он предложил начать с «более-менее» успешных регионов.

Кудрин подчеркнул, что Россия входит в тройку лидеров в мире по разнице подушевого дохода между регионами. Экс-министр добавил, что валовый продукт различается по российским субъектам в семь раз. Также, по словам Кудрина, в России наблюдается самая большая в мире разница между регионами в ожидаемой продолжительности жизни.