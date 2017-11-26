Европейские банки вывели из Великобритании активы на сумму 350 млрд евро за период с июня 2016 года, когда прошел референдум о выходе страны из ЕС, по июнь 2017-го, пишет издание Financial Times со ссылкой на официальную статистику Евросоюза.

Размещенные в Британии активы банков из стран — членов ЕС сократились за год на 17%: с 1,94 до 1,59 трлн евро. Общая сумма финансовых обязательств европейских банков в стране также уменьшилась с 1,67 до 1,34 трлн евро.

Специалисты связывают вывод активов с опасениями возможных потерь на фоне Brexit и ожидают, что тенденция сохранится до марта 2019 года, когда Великобритания окончательно выйдет из ЕС.

По результатам опроса, проведенного Европейской банковской организацией (EBA), треть европейских финансовых учреждений назвали главной причиной беспокойства неопределенность из-за возможных изменений юридических норм, регулирующих финансовые контракты, защиту данных и исполнение решений суда. Неопределенность может возникнуть в случае выхода королевства из союза без нового соглашения.