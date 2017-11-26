ВТБ, выигравший тендер на размещение банкоматов в Московском метрополитене, приступил к их установке.



«Всего планируется установить 94 устройства на 65 станциях, из них 30 АТМ уже установлены», — рассказали РБК в пресс-службе банка.



Установка банкоматов осуществляется в рамках выполнения условий тендера, который банк выиграл 12 сентября 2017 года сроком на пять лет. Кроме того, ВТБ реализует эквайринговый проект по безналичной оплате проезда и пополнению карты «Тройка» с помощью банковской карты, а также зарплатный проект для сотрудников метрополитена, добавили в пресс-службе.

В то же время Сбербанк, чей 101 банкомат был установлен в метро в рамках тендера, демонтирует свои устройства, следует из информации на сайте госзакупок.

«В настоящее время Сбербанк выводит устройства самообслуживания из метрополитена, так как тендер на установку устройств на территории метрополитена выиграл другой банк», — пояснили в пресс-службе банка. Представитель банка добавил, что срок аренды истек в октябре.

Эксперты затруднились оценить доходность для ВТБ данного проекта, однако не исключили, что интерес банка к нему может включать и имиджевую составляющую.

За 2016 год Московский метрополитен перевез 2,378 млрд пассажиров, говорится на сайте метрополитена. В среднем ежедневно услугами метрополитена пользуются более 7 млн пассажиров. В будние дни этот показатель наивысший в мире и превышает 9 млн человек.



Около 56% составляет доля Московского метрополитена в перевозке пассажиров среди предприятий городского пассажирского транспорта столицы.