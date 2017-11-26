В России 27 ноября начнет работу виртуальный оператор (Mobile Nerwork Virtual Operator, MVNO) под брендом Virgin, пишут «Ведомости». Под брендом Virgin Connect будет работать компания «Тривон нетворкс», совладелец которой — Virgin Group Брэнсона, рассказал сотрудник компании — партнера «Тривона».



Запуск MVNO на сети «Т2 РТК холдинга» 27 ноября будет тестовым — сначала работоспособность услуг Virgin Connect будут проверять сотрудники и группа лояльных абонентов, уточнил коммерческий директор оператора Дмитрий Багдасарян. Другие детали проекта он обещал сообщить позднее.

«Тривон» работает в России под брендом Virgin Connect еще с 2007 года — правда, на рынке фиксированной связи. По данным компании, сейчас в 165 городах России оператор обслуживает около 20 тыс. корпоративных клиентов и около 200 тыс. частных пользователей проводного Интернета, телефонии и платного ТВ.

Финансовые показатели и состав акционеров «Тривон» не раскрывает.

Если MVNO будет ориентирован на абонентов «Тривона», то, как показывает опыт, его услугами могут заинтересоваться 20—30% подписчиков, то есть от 40 тыс. до 60 тыс. человек, считают эксперты.