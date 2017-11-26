Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй договорилась с Евросоюзом о засекречивании размера счета за Brexit, который превысит 40 млрд фунтов стерлингов (53,3 млрд долларов). Об этом в воскресенье сообщила газета The Sunday Times.



По данным издания, Мэй заверила европейских лидеров в том, что ее правительство готово заплатить больше денег за выход из ЕС, чтобы на саммите Европейского совета в декабре согласовать условия новой торговой сделки между Великобританией и ЕС.

«В соглашении о выходе (из ЕС) не будет цифр», — приводит газета слова высокопоставленного источника в Евросоюзе.

На саммите Евросовета конкретные британские обязательства перед ЕС не будут закреплены в письменной форме, чтобы избежать политического шума, отмечает издание. Лондону лишь следует указать на те области, в рамках которых он будет соблюдать взятые ранее на себя финансовые обязательства.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались в бельгийской столице 19 июня. Диалог должен продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах. Сам Brexit должен быть реализован 29 марта 2019 года в 23:00 по лондонскому, или в 00:00 по центральноевропейскому времени.