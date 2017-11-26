Бизнес-омбудсмен и председатель Партии Роста Борис Титов заявил о своей готовности участвовать в президентских выборах — 2018. Партия Роста в воскресенье выдвинула Титова кандидатом на пост главы государства.

«Это было непростое решение… Мы, конечно, понимаем, что берем на себя серьезные риски. Я могу сказать, что как политик — далек от совершенства… но у нас есть огромная сила — это наша команда. У каждого из нас есть своя аудитория поддержки», — сказал Титов.

Он добавил, что в декабре пройдет съезд партии, который должен утвердить это решение. «Но мы идем командой. Мы «со-кандидаты». Намерены ездить по регионам. Хотели бы убедить страну, что нужна стратегия роста», — отметил бизнес-омбудсмен.

По его словам, сегодня гарантом стабильности в России является президент Владимир Путин, но у команды Титова к действующей власти есть вопросы.

«Главной нашей претензией является то, что эта стабильность не работает на будущее — она работает только на сегодняшний день. Нам нужна не только стабильность, но и движение вперед», — пояснил председатель партии. Он добавил, что для этого необходимо поддержать средний класс, дать свободу бизнесу, развивать частную инициативу.

Выборы президента России пройдут в марте следующего года, избирательная кампания должна стартовать в декабре.

