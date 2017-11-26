Реальная заработная плата в России в 2018 году вырастет на 4%, при этом зарплата бюджетников в следующем году увеличится на 15—20%, заявил министр финансов России Антон Силуанов в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».



«Если мы говорим о бюджете следующего года, у нас реальные заработные платы — то есть зарплаты над инфляцией — вырастут больше чем на 4%, — сказал Силуанов. — А у бюджетников, поскольку с 1 ноября 2018 года будут выполнены указы президента от мая еще 2012 года, средний рост заработных плат будет от 15% до 20%, в отдельных отраслях — еще выше».

Глава Минфина также подчеркнул, что рост зарплат бюджетных работников не будет «съеден» инфляцией.

Минфин ожидает, что уровень инфляции в России в 2018 году составит 3,7% против 3,2% по итогам 2017 года.

В четверг правительство РФ постановило выделить 5,1 млрд рублей на повышение зарплат федеральным работникам образования, здравоохранения и культуры.