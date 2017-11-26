На покупку дополнительного пакета акций «Вертолетов России» может претендовать консорциум Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и арабских инвесторов. Об этом министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил в воскресенье журналистам в ходе делового визита в ОАЭ.

«Такая опция существует, мы обсуждали этот вопрос. Мы открыты к принятию такого решения. Все зависит от условий. Такой вопрос на повестке дня стоит», — сказал он.

В феврале 2017 года госкорпорация «Ростех» подписала соглашение о продаже 12% акций «Вертолетов России» консорциуму РФПИ и арабских инвесторов. Сумма сделки составила 300 млн долларов.

Всего планируется продать 25% акций «Вертолетов России» на общую сумму 600 млн долларов.