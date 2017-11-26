Средства на выполнение майских указов президента по зарплатам бюджетников предусмотрены и в бюджете на конец 2017-го, и на 2018 год. Об этом председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова заявила в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».



«Министерством финансов предусмотрены существенные средства на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы не с 1 января 2018 года, а уже сейчас, с 1 октября 2017 года, для того, чтобы исполнить те обязательства по бюджетникам, которые сегодня закреплены в указах президента 2012 года. И мы сегодня четко можем сказать, что федеральный центр эти ресурсы предусмотрел, теперь вопрос в эффективном использовании этих ресурсов на местах», — сказала Голикова.

Майские указы президента России Владимира Путина были опубликованы 7 мая 2012 года. В них, в частности, содержались обязательства по увеличению оплаты труда работников бюджетной сферы. Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее заявлял, что норма указа по повышению заработных плат работников бюджетной сферы будет в полном объеме исполнена «начиная с 2018 года».

Голикова также заявила, что федеральный бюджет на 2018 и последующие годы составлялся с учетом возможного ухудшения внешнеполитической ситуации и введения новых санкций в отношении РФ.