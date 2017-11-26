Американское Федеральное бюро расследований (ФБР) не уведомило своевременно практически никого из тех лиц в США, которые подверглись нападению со стороны хакерской группировки Fancy Bears. Об этом говорится в опубликованных в воскресенье материалах расследования Associated Press.



AP пыталось контактировать примерно со 190 фигурантами из списка, адреса электронной почты которых в сервисе Gmail пытались взломать хакеры из Fancy Bears. Примерно с 80 из них корреспондентам агентства удалось переговорить.

Лишь двое подтвердили, что сотрудники ФБР заблаговременно предупреждали их о будто бы имевшей место попытке взлома электронной почты группировкой Fancy Bears. Всего же эти кибервзломщики, согласно подсчетам AP, старались проникнуть в электронную почту более 500 лиц и организаций в США.

Сведения на этот счет AP получило от компании Secureworks, работающей в области обеспечения кибербезопасности. По версии последней, она обнаружила базу данных, относящуюся к периоду с марта 2015 года по май 2016-го, которую группировка Fancy Bears случайно разместила в открытом доступе в Интернете. В этом банке данных якобы находился список 4,7 тыс. лиц, электронную почту которых в Gmail пытались взломать. Большинство фигурантов этого списка являются гражданами США, Украины, Грузии и Сирии.