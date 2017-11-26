Субъекты РФ должны научиться зарабатывать самостоятельно, эта задача стоит перед новыми губернаторами, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1».



«Задача региональной политики заключается в том, чтобы не разделить — правильно или неправильно — субъектам РФ помощь, а научить их зарабатывать. Потому что, к сожалению, целый ряд регионов привыкли получать манну небесную из федерального центра, а принимать усилия для того, чтобы создать налоговую базу, создать условия для бизнеса... — это на второй план отодвигалось. Поэтому сейчас как раз и смена губернаторов: пришли молодые ребята, желающие показать себя. И основная задача их — показать, на что способна экономика субъектов с новым менеджментом», — сказал Силуанов.

Об «удручающей ситуации» в управлении финансами в регионах сообщила и председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова.

«Последние, в том числе политические, изменения, которые связаны со сменой губернаторов, были вызваны тем, что неэффективное управление породило долги и в некоторых случаях даже растраты. К сожалению, мы это фиксируем, есть элементы хищения бюджетных средств и в то же время невыполнение обязательств перед своими гражданами. И мне кажется, что сейчас, при переходе к 2018 году, мы очень четко должны отслеживать эту финансовую ситуацию», — подчеркнула Голикова.

Глава Счетной палаты также добавила, что наблюдает множество проблем с исполнением делегированных регионам полномочий при том, что за последние годы субъекты получили 1,5 трлн рублей на исполнение этих полномочий.